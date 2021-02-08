Обращение с призывом изменить законодательство о митингах набрало на сайте Change.org. почти 4 тысячи подписей

В их числе более 180 актеров, режиссеров, писателей, ученых и общественных деятелей. В открытом письме говорится о необходимо привести этот закон в соответствие с Конституцией и гарантировать гражданам право на мирные собрания. Авторы отмечают, в частности, что поведение участников митингов в поддержку Алексея Навального «полностью соответствовало правовому порядку, определенному российской Конституцией», в то время как попытки полиции воспрепятствовать им, напротив, являются противоправными.

Обращение с людьми было неадекватно их мирному поведению, и это вызывает возмущение. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из подписавших документ, писатель Денис Драгунский.

Денис Драгунский особо отметил то, что полицейские задерживали всех без разбора, в том числе простых очевидцев несогласованных акций.