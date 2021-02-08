Роскомнадзор получил предложения от МВД и СЖР об отличительных знаках представителя СМИ на публичных мероприятиях

Роскомнадзор получил предложения от МВД, Росгвардии и Союза журналистов России об отличительных знаках представителя СМИ на публичных мероприятиях. Они могут быть приняты либо с 1 марта, либо с 1 сентября, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Среди обсуждаемых вариантов – надпись «ПРЕССА» на бейдже, который должен содержать информацию о свидетельстве регистрации

СМИ, которое представляет журналист, зеленый неоновый спецжилет и нарукавная повязка.

Приказ вступит в силу после прохождения оценки регулирующего воздействия, согласования Минэкономразвития и регистрации в Минюсте.