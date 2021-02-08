ЕС начинает обсуждение возможных новых санкций в связи с арестом Алексея Навального

Процесс начнется 9 февраля в Европарламенте и продолжится 22-го на заседании Совета ЕС по иностранным делам, сообщил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. В ходе визита в Россию высокий представитель ЕС по иностранным делам требовал от имени Евросоюза освобождения российского оппозиционера Алексея Навального и всех задержанных участников протестных акций в его поддержку, а также пересмотра решения о выдворении дипломатов Германии, Польши и Швеции.

