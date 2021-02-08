Ряд провластных писателей и блогеров выступили за возвращение на Лубянскую площадь памятника Дзержинскому

На это уже отреагировали в Мосгордуме.

Историко-культурным значением объясняют необходимость вернуть монумент авторы обращения к столичным властям. Его подписали среди прочего писатели Александр Проханов и Захар Прилепин. По их мнению, с момента установки в 1958-м году памятник Дзержинскому успел стать цитата по агентству РИА «Новости» одной из своеобразных «визитных карточек» исторического центра Москвы». При этом авторы обращения признают: основатель первого советского органа безопасности — Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем — предшественника НКВД, а позднее КГБ и ФСБ — спорная фигура для части общества. Но памятник, по их мнению, все равно нужно вернуть. В столичную мэрию обращение пока не поступило. Его планируют передать через неделю. Тем не менее, в комиссии Мосгордумы по культуре уже высказались по этому поводу. Её глава Евгений Герасимов сказал, что вопрос с возвращением памятника Дзержинскому на Лубянскую площадь должны решать москвичи. По словам Герасимова, в столичной думе к таким предложениям относятся «очень серьезно».

Памятник Дзержинскому был демонтирован с постамента возле здания спецслужбы после провалившегося путча в августе 91-го года. Той же осенью монумент был установлен в парке «Музеон». В последние годы призывы вернуть памятник на Лубянскую площадь звучали неоднократно.