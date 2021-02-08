ЕСПЧ обязал российские власти заняться ситуацией с двумя чеченцами, ранее тайно вывезенными из Нижнего Новгорода

Европейский суд по правам человека обязал российские власти заняться ситуацией с двумя чеченцами, ранее тайно вывезенными из Нижнего Новгорода. Их уже обвинили в содействии террористам, хотя ранее они подвергались гонениям из-за сексуальной ориентации.

ЕСПЧ требует медицинского осмотра задержанных, а также доступа к ним адвокатов. Об этом «Эху Москвы» рассказал пресс-секретарь «Российской ЛГБТ-Сети» Тим Бесцвет.

Тим Бесцвет добавил, что адвокатам до сих пор не предоставили никаких материалов дела и не допустили к задержанным, а ранее сам факт задержания пытались всячески скрыть.