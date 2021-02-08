Германия, Швеция и Польша выслали по одному российскому дипломату в ответ на аналогичный шаг Москвы

Персонами нон грата объявлены сотрудники посольств в Берлине и Стокгольме, а также генерального консульства в Познани. Внешнеполитические ведомства трех стран опубликовали свои решения почти одновременно. На Смоленской площади назвали это «недружественным шагом» и вмешательством во внутренние дела. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

МИД России в минувшую пятницу потребовал покинуть страну сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Петербурге, а также сотрудника посольства Германии в Москве. По данным ведомства, они участвовали в акции в поддержку Алексея Навального.