Мосгорсуд сократил срок ареста главному редактору интернет-издания «Медиазона» Сергею Смирнову с 25 до 15 суток

Судья Илья Козлов счел его вину доказанной, но учел журналистскую деятельность Смирнова и находящегося у него на иждивении ребенка. Таким образом, главред «Медиазоны» выйдет из спецприемника 18 февраля.

Адвокат Смирнова Фёдор Сирош в интервью «Эху Москвы» назвал его арест безосновательным.

Сирош добавил, что будет обжаловать приговор в вышестоящих инстанциях и готов дойти до Европейского суда по правам человека.

3 февраля Тверской суд Москвы арестовал Смирнова на 25 суток, признав его виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Поводом стал ретвит шутки о внешнем сходстве журналиста с солистом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. На фотографии, прикрепленной к твиту, было указано время акции протеста 23 января. Полиция и суд посчитали, что таким образом Смирнов организовал митинг.

