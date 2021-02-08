Суд Махачкалы арестовал двух сотрудников Росгвардии, подозреваемых в убийстве бывшего главы села Новокули

Суд Махачкалы арестовал двух сотрудников дагестанского управления Росгвардии, подозреваемых в убийстве бывшего главы села Новокули Абакара Капланова. Они останутся под стражей до 5 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Верховного суда Дагестана. По версии следствия, вечером 6 февраля росгвардейцы несколько раз выстрелили в Капланова прямо в отделе полиции Махачкалы. В МВД сообщили, что убийство произошло из-за спорного земельного участка.
2021-02-08T21:33:58+03:00
2021-02-08T21:33:58+03:00
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21:33, 08 февраля 2021
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