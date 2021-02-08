Защита главреда «Медиазоны» Смирнова продолжит обжаловать его арест

Защита главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова продолжит обжаловать его административный арест. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Федор Сирош.

«Я хочу обратить внимание, что в отношении Сергея вынесено постановление — как юрист и профессионал я не согласен с ним. Я считаю, что в действиях Сергея нет состава административного правонарушения. Мы будем обжаловать это постановление в вышестоящей инстанции», — сказал адвокат.

Как добавил Ф.Сирош, если это не поможет, защита обратится в Европейский суд по правам человека.

Сегодня Мосгорсуд вынес решение о сокращении срока ареста Сергея Смирнова с 25 до 15 суток, тем не менее подтвердив его виновность в повторном нарушении правил проведения публичного мероприятия — ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ.

Журналист был задержан 30 января в Москве во время прогулки с пятилетним сыном, после чего его доставили в ОМВД по Тверскому району столицы для составления административного протокола.

Согласно протоколу, 20 января Смирнов сделал запись у себя в твиттере, в которой содержится призыв выйти на несогласованную акцию 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. По словам самого Смирнова, речь идет о репосте шуточной картинки, где его якобы путают с солистом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, поддержавшим Навального.