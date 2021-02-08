Z Архив новостей новости
5 3 6 380
21:03, 08 февраля 2021

Суд огласит приговор активистке Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону 18 февраля

Обвинение запросило для неё 5 лет колонии по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией.

По словам самой активистки, ей положено ещё 3 года тюремного срока с учётом двух лет домашнего ареста.

Также Шевченко призвала своих преследователей не участвовать в политических репрессиях.

Анастасия Шевченко была задержана в январе 2019 года. Она стала первой активисткой, против которой возбудили уголовное дело по статье об участии в нежелательной организации. Это произошло вскоре после того, как генпрокуратура признала нежелательной британскую организацию Otkrytaya Rossia.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 3 февраля Поздравить…

5 445 6 7072 03.02
Новости

фото: t.me/tv360ru Невзоров назвал доносом и попыткой оправдать провал фильма «Зоя» жалобу РВИО на его слова о Космодемьянской Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы»...

5 63 6 43004
Блоги

Алексей Мельников публицист

Итог триумфального возвращения Давайте теперь, привычно лейте восклицательные знаки в протестные блоги, подписывайте бесполезные петиции…

5 204 6 18275 03.02
Голосование
Нужно ли исключить Явлинского из партии?
5 92 6 10028 08:42
Новости

Больше половины россиян считают убедительным фильм про дворец Путина в Геленджике Таковы результаты опроса общественного мнения, проведенного Левада Центром…

5 52 6 5895
Новости

Фонд борьбы с коррупцией* намерен наращивать давление на Владимира Путина, как изнутри страны, так и снаружи Об этом заявил глава избирательных штабов Алексея Навального Леонид Волков…

5 66 6 7548
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Это саморазоблачение коллективного Запада Или это попытка психологического давления на судью? Не исключу, что их в немалой степени заботит судьба закачанных натовских миллионов в противоправную деятельность на российской территории…

5 224 6 32208 02.02
Блоги

+ «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» «Страна должна помнить о таких людях, как Борис Николаевич» В 90-ю годовщину со дня рождения Бориса Ельцина Владимир Путин возложил цветы к могиле первого Президента России на Новодевичьем кладбище в Москве…

5 117 6 16780 02.02
8читать ;смотреть
Блоги

Алексей Мельников публицист

Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…

5 67 6 9735 06.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Студия «Тёмный лес» На днях немецкие журналисты обратили внимание на любопытные факты о недавнем «расследовании» Навального…

5 203 6 31070 02.02
Блоги

Сергей Лавров: Логичные указания на то, что западные страны утаивают ключевую улику, отметаются без внятного объяснения Ответы Министра иностранных дел РФ на вопросы СМИ в связи с открытым письмом врача-невролога из Швейцарии В.В.Козака…

5 66 6 10158 18:59
Новости

В суде над Алексеем Навальным обнаружились противоречия в деле о клевете Внук потерпевшего заявил в суде, что ни он сам, ни его дед, 94-летний ветеран войны Игнат Артеменко, не писали заявления о возбуждении уголовного дела…

5 49 6 46285
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Обсуждайте то, что написал Явлинский, а не его самого Много раз и Явлинского, и «Яблоко» подвергали уничтожительной критике за высказанную позицию. Но потом каждый раз время показывало, что Явлинский оказывался прав…

5 58 6 9157 16:27
Блоги

Алексей Мельников публицист

Не можете защитить – не зовите на митинги Добивайтесь, раз уже так сложилось, согласований и ведите дело так, чтобы никто их пришедших не пострадал…

5 71 6 11487 05.02
Блоги

Андрей Метельский секретарь МГРО «Единая Россия»

9 поводов остаться гражданином За всем этим хайпом, призывами и провокациями очень легко забыть о самом важно в российской политике – о гражданах нашей страны….

5 34 6 5549 02.02
Блоги

Алексей Мельников публицист

Похоже, что и сейчас не промахнулся Явлинский оказался прав в отношении Ельцина, Гайдара, Чубайса, Путина…

5 87 6 14420 06:55

Популярное за неделю

Новости

Режиссёр Вырыпаев, выступивший в защиту Навального и поддержавший протесты, объявил об увольнении из «Оkko театра» Он был генеральным продюсером…

5 34 6 47672
Интервью Информационный канал

Валерий Соловей гость: Валерий Соловей политолог

Уже в 18:00 было обнародовано Путиным его решение относительно судьбы Навального. В узком кругу. Причем в то время, как г-н Вайно настаивал на домашнем аресте, группа Патрушева настаивала на реальном сроке 3,5 года…

5 86 6 184942 02.02
#слушать 49:03 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Прав ли Григорий Явлинский, резко критикуя Алексея Навального? 
5 142 6 40810 07.02
Блоги

Людмила Шабуева главный редактор «Эхо Москвы» в Ярославле

Страна ещё не видела настолько одинокого Путина Был упущен из вида самый главный критерий информационной войны — это оперативность. Какие-то новые подробности про дворец появлялись в независимых СМИ практически каждый день. Кремль же реагировал медленней медленного…

5 236 6 451781 04.02
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Любопытно, что никто теперь не лицемерит. С населением обращаются абсолютно откровенно, как с врагами, как с военнопленными, в стилистике вертухаев концлагеря. Разыгрывается черная комедия: Фараон и его враги…

5 68 6 181422 03.02
#слушать 52:36 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8995120
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4805880

Сегодня в эфире