Суд огласит приговор активистке Анастасии Шевченко из Ростова-на-Дону 18 февраля

Обвинение запросило для неё 5 лет колонии по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией.

По словам самой активистки, ей положено ещё 3 года тюремного срока с учётом двух лет домашнего ареста.

Также Шевченко призвала своих преследователей не участвовать в политических репрессиях.

Анастасия Шевченко была задержана в январе 2019 года. Она стала первой активисткой, против которой возбудили уголовное дело по статье об участии в нежелательной организации. Это произошло вскоре после того, как генпрокуратура признала нежелательной британскую организацию Otkrytaya Rossia.