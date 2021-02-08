Команда Алексея Навального объявила о своей дальнейшей стратегии

Заявление опубликовал соратник политика Леонид Волков. В ролике на своем канале в YouTube он рассказывает, что несмотря на заключение самого Навального и лишение свободы ближайших его соратников Фонд борьбы с коррупцией*, сеть штабов и канал Навальный LIVE продолжат работу. Расследования о чиновниках будут выходить. Одна из обозначенных целей — мобилизовать людей перед выборами в Госдуму. В своем обращении Волков также подчеркнул, что они призывают к санкциям не против России, а против ближайшего окружения Владимира Путина.

* ФБК признан в России иностранным агентом