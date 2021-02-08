Reuters узнал о планах российских властей дополнительно выделить на социальные расходы порядка 500 миллиардов рублей

Это должно решить проблему недовольства падением уровня жизни перед осенними выборами в Думу, пишет агентство со ссылкой на два источника в правительстве. По словам одного из них, новый пакет мер в ближайшие недели должен представить лично президент Владимир Путин в «ежегодном обращении к высокопоставленным политическим деятелям» (в начале года президент должен выступить с посланием Федеральному собранию, однако точная дата этого выступления пока не определена).