Коронавирус стал причиной почти трети избыточных смертей в России в прошлом году

С учетом умерших от других диагнозов, но имевших положительный тест на ковид, это 50% от избыточной смертности, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В целом, по ее словам, смертность в России в 2020 году по сравнению с 2019-м выросла почти на 18%. Голикова отметила, что эти данные Росстата носят предварительный характер и будут уточняться.

Вице-премьер также отметила, что сейчас ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России стабилизируется, пятая часть новых случаев приходится на Москву и Санкт-Петербург.