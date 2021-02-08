Москва планирует запросить комментарий ОЗХО по поводу экспертизы врача-нейролога из Швейцарии по отравлению Навального

Москва планирует запросить комментарий Организации по запрещению химического оружия и ряда западных стран по поводу экспертизы врача-нейролога из Швейцарии Виталия Козака по отравлению Алексея Навального. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что ознакомился с адресованным ему открытым письмом врача, в котором тот дал свою оценку статье о Навальном в журнале «Ланцет» и призвал независимых специалистов в медико-биологических делах также поделиться своими оценками по приведенным фактам относительно ситуации с Навальным.