Москва планирует запросить комментарий ОЗХО по поводу экспертизы врача-нейролога из Швейцарии по отравлению Навального

Москва планирует запросить комментарий Организации по запрещению химического оружия и ряда западных стран по поводу экспертизы врача-нейролога из Швейцарии Виталия Козака по отравлению Алексея Навального. Об этом сообщил глава МИД Сергей Лавров. Он отметил, что ознакомился с адресованным ему открытым письмом врача, в котором тот дал свою оценку статье о Навальном в журнале «Ланцет» и призвал независимых специалистов в медико-биологических делах также поделиться своими оценками по приведенным фактам относительно ситуации с Навальным.
2021-02-08T20:33:33+03:00
2021-02-08T20:33:33+03:00
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20:33, 08 февраля 2021
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