Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского суда Москвы об аресте на 14 суток Анны Велликок

Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского суда Москвы об аресте на 14 суток гражданской жены политика Георгия Албурова Анны Велликок. Об этом сообщил адвокат Федор Сирош. Велликок признали виновной в организации акции 23 января в Москве, повлекшей создание помех движению пешеходов и доступа к объектам транспортной инфраструктуры.