Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского суда Москвы об аресте на 14 суток Анны Велликок

Мосгорсуд оставил в силе решение Тверского суда Москвы об аресте на 14 суток гражданской жены политика Георгия Албурова Анны Велликок. Об этом сообщил адвокат Федор Сирош. Велликок признали виновной в организации акции 23 января в Москве, повлекшей создание помех движению пешеходов и доступа к объектам транспортной инфраструктуры.
2021-02-08T20:11:09+03:00
2021-02-08T20:11:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2787394-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:11, 08 февраля 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…