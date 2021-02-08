Суд в Нидерландах приостановил до 15 апреля слушания по делу о сбитом малайзийском «Боинге» над Донбасом в 2014 году

Об этом сообщил на сегодняшних слушаниях председательствующий судья Хендрик Стейнхейс.

В ходе заседания он согласился с необходимостью приобщения к делу ряда докладов российского оборонного концерна «Алмаз-Антей», опубликованных в 2015-2016 годах. В данных документах, в частности, проводится сравнение повреждений самолета с результатами полевых испытаний с применением ракеты, которой, по версии следствия, он мог быть сбит. В ряде просьб защите было отказано. Например, суд не увидел необходимости в допросе новых свидетелей и направлении украинским властям новых запросов данных с радаров.

Кроме того, ряд вопросов судьи оставили на усмотрение судебного следователя. В частности, он должен изучить необходимость допуска представителя концерна «Алмаз-Антей» (который приедет в Нидерланды для опроса) на военно-воздушную базу Гилзе-Рейн для осмотра реконструкции обломков самолета.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел был сбит в июле 2014 года под Донецком. Погибли почти 300 человек.