Германия, Швеция и Польша выслали по одному российскому дипломату в ответ на аналогичный шаг Москвы

Персонами нон грата объявлены сотрудники посольств в Берлине и Стокгольме, а также генерального консульства в Познани. Внешнеполитические ведомства трех стран опубликовали свои решения почти одновременно. На Смоленской площади назвали это «недружественным шагом». Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что это продолжение той самой череды действий со стороны Запада, которые Москва квалифицирует как вмешательство во внутренние дела. Она подчеркнула, что Россия выслала из страны представителей европейских посольств и консульств, «которые были пойманы с поличным».

МИД России в минувшую пятницу потребовал покинуть страну сотрудников генконсульств Швеции и Польши в Петербурге, а также сотрудника посольства Германии в Москве. По данным ведомства, они участвовали в акции в поддержку Алексея Навального 23 января. 2 февраля около двух десятков западных дипломатов приехали к зданию суда, где рассматривался вопрос о замене Навальному условного срока на реальный. В МИДе сочли это вмешательством во внутренние дела.