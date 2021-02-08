Мосгорсуд сократил срок ареста главного редактора интернет-издания «Медиазона» Сергея Смирнова с 25 до 15 суток

Судья Илья Козлов пришел к выводу, что виновность журналиста подтверждается, а допустимость и достоверность доказательств сомнений не вызывает. Доводы из жалобы Смирнова суд отверг.

По мнению корреспондента «Медиазоны» Егора Сковороды, Смирнова арестовали без веских оснований, но сокращённый срок – лучше, чем ничего.

Смирнова арестовали 3 февраля по обвинению в повторном нарушении правил публичных мероприятий. Поводом стало то, что Смирнов ретвитнул шутку о том, как он похож на лидера группы «Тараканы» Дмитрия Спирина. На картинке была дата и время акции в поддержку Алексея Навального.

В поддержку Смирнова выступили несколько десятков изданий, в том числе «Эхо Москвы». Союз журналистов России потребовал проверить обоснованность его ареста.