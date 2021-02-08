Правозащитный центр «Мемориал»* признал политзаключенными 10 фигурантов «санитарного дела»

Правозащитный центр «Мемориал»*, который внесен Минюстом в реестр иноагентов, признал политзаключенными 10 фигурантов «санитарного дела»: Олега Навального, Любовь Соболь, Анастасию Васильеву, Марию Алехину, Дмитрия Барановского, Николая Ляскина, Олега Степанова, Люсю Штейн, Константина Янкаускаса и Киру Ярмыш. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель программы поддержки политзаключенных «Мемориала» Сергей Давидис.

«Мы считаем этих активистов, находящихся под домашним арестом, либо, как Ляскин, под запретом определенных действий, политзаключенными, потому что полагаем, что они преследуются незаконно и необоснованно, с одной стороны, и по политическим мотивам, а с другой стороны, в нарушение их права на свободу высказываний и свободу собраний», — отметил он.

С точки зрения «Мемориала», «невозможно вменять людям, которые упомянули о проведении мероприятий или даже призвали участвовать в них – то есть призвали реализовать право на свободу собраний, ответственность за действия других лиц». «Они не писали: «Приходите, больные коронавирусом, и заражайте всех». Очевидно, что те, кто не соблюдал запрет, и должны отвечать за свои действия. Никакой причинно-следственной связи между их призывами и действиями лиц, которые представляли опасность для окружающих, нет», — подчеркнул С.Давидис.

Кроме того, «Мемориал» в принципе не согласен с тотальным запретом на реализацию права на свободу собраний под предлогом коронавируса в ситуации, когда остальные ограничения снимаются, работает общественный транспорт. музеи, ночные клубы и другие заведения".

«Особенно циничными выглядят эти обвинения на фоне действий полиции, которая гулявших на улице и не нарушавших закон людей помещала в тесные автозаки, отделения полиции, спецприемники, коридоры судов, чем действительно создавала реальную вирусную опасность», — заключил С.Давидис.

* Российские власти считают организацию иностранным агентом