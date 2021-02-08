Защита оштрафованного за кричалки на протестах глухонемого инвалида Агафонова обжалует решение суда

Защита глухонемого инвалида III группы Евгения Агафонова, который был оштрафован на 5000 рублей за выкрикивание лозунгов на протестах в Санкт-Петербурге, обжалует решение суда. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Сергей Локтев.

«Мы будем подавать жалобу, она пока на стадии подготовки. У нас есть 10 суток, чтобы обжаловать. Изначально мы и планировали это сделать несмотря на комментарий Пескова. Это постановление суда явно незаконное», — отметил он.

По словам С.Локтева, 31 января Агафонов, который является дизайнером и членом Союза художников России, пошел на Невский проспект в магазин «Мир искусства» и ни в каком митинге участвовать не собирался. «Он вышел из метро, увидел силовиков, технику МВД, начал смотреть в телефоне, что происходит, и увидел, что идут митинги в поддержку Алексея Навального. Не придав этому значения, так как официальных запретов на проход и передвижение по Невскому от властей не было, он продолжил путь и в районе Медного всадника был задержан полицейскими», — рассказал адвокат.

Как подчеркнул С.Локтев, о том, что Агафонов якобы выкрикивал лозунги, заявили полицейские в своих рапортах и объяснениях. «Более того, они также указали, что непосредственно Агафонову и иным лицам в количестве около 300 человек они через громкоговоритель разъясняли, что им необходимо прекратить противоправные действия и разойтись», — добавил адвокат.

Он не исключил, что в дальнейшем Агафонов потребует от властей компенсацию.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посоветовал оштрафованному за кричалки глухонемому оспорить решение суда.