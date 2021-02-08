В Москве смертность в минувшем декабре на 56% превысила показатель аналогичного периода 2019-го года

Превышение составляет почти 6 тысяч случаев, сообщает пресс-служба московского департамента здравоохранения. Там отметили, что почти всю избыточную смертность составили случаи, где причиной стал коронавирус.
2021-02-08T19:34:22+03:00
2021-02-08T19:34:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 08 февраля 2021
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