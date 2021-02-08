Германия, Швеция и Польша высылают по одному российскому дипломату в качестве ответной меры на аналогичный шаг Москвы

Об этом сообщили в МИДах этих стран. В пятницу российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Россия высылает из страны иностранных дипломатов за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решения зарубежных коллег необоснованным и недружественным шагом.