Германия, Швеция и Польша высылают по одному российскому дипломату в качестве ответной меры на аналогичный шаг Москвы

Об этом сообщили в МИДах этих стран. В пятницу российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что Россия высылает из страны иностранных дипломатов за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала решения зарубежных коллег необоснованным и недружественным шагом.
2021-02-08T19:34:07+03:00
2021-02-08T19:34:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:34, 08 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…