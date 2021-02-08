Самарский политехнический университет запретил студентам и преподавателям участвовать в несанкционированных шествиях

Самарский политехнический университет запретил студентам и преподавателям участвовать в несанкционированных акциях и шествиях, «направленных против государственного строя и Конституции». Об этом говорится в обновленном Кодексе этики вуза. Нарушителям грозят отчисление и увольнение. Сотрудникам и учащимся также следует исключить распространение информации, «которая направлена против государства и университета» и наносит ущерб «государственному строю, авторитету и деловой репутации университета».

Новая редакция документа была опубликована 29 января после акции в поддержку Алексея Навального. В сообщении пресс-службы отмечается, что документ призван создать «комфортный микроклимат в коллективе» и сформировать у его членов такие качества как «доброжелательность, чувство товарищества, толерантность, доверие, уважительное отношение к чести и достоинствам коллег и товарищей».

