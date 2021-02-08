Один из обвиняемых россиян по делу о Боинге,сбитом над Донбассом, должен подтвердить в суде Гааги подлинность записей

Один из обвиняемых россиян по делу о Боинге, сбитом в небе над Донбассом, должен подтвердить в суде Гааги подлинность записей своих разговоров перед трагедией. К материалам дела суд также приобщил отчёты концерна Алмаз-Антей.

Ответить на вопрос узнаёт ли он свой голос на записях телефонных разговоров, Олег Пулатов должен до 22 февраля. Следствие считает, что россиянин причастен к транспортировке и охране «Бука», сбившего в июле 14-го малазийский «Боинг». Он летел из Нидерландов в Малайзию, погибли почти 300 человек. Одно из представленных следствием доказательств — телефонные разговоры сепаратистов, перехваченные украинскими спецслужбами. Пулатову предоставят ряд записей, на которых он по версии следствия обсуждает то, что касается Боинга. Адвокаты россиянина до этого сообщили окружному суду Гааги, что их подзащитный не может однозначно утверждать, его ли голос на записях, поскольку прошло 6 с лишним лет. Суд сегодня приобщил к делу отчёты российского оборонного концерна Алмаз-Антей. В них сравниваются повреждения самолета с результатами полевых испытаний с применением ракеты, которой, по версии следствия, лайнер могли сбить. Суд также не посчитал необходимым допуск сотрудников концерна к месту реконструкции гибели MH17 в Нидерландах, сообщает агентство РИА «Новости»

. Напомним, обвинения предъявлены трем россиянам, в их числе Игорь Гиркин, а также гражданину Украины. На процессе в Гааге присутствуют только адвокаты Пулатова. Остальные процесс игнорируют.

Слушания по делу о сбитом Боинге возобновятся 15 апреля.