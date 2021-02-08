Мосгорсуд сократил Сергею Смирнову административный арест с 25 суток до 15 суток

Мосгорсуд сократил с 25 суток до 15 суток административный арест, назначенный главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову за повторное нарушение правил проведения публичного мероприятия.

Судья Илья Козлов пришел к выводу, что его виновность подтверждается, а допустимость и достоверность доказательств сомнений не вызывает. Доводы из жалобы Смирнова суд отверг. Задержание журналиста Козлов считает необходимым.

3 февраля Тверской суд Москвы отправил его под стражу на 25 суток, признав виновным в повторном нарушении закона «О митингах» из-за шуточного ретвита.

Заседание сегодня началось с многочасовым опозданием, поскольку из Мосгорсуда всех эвакуировали после сообщения о минировании.

В поддержку журналиста высказались несколько десятков СМИ, в том числе «Эхо Москвы» и Союз журналистов России.

