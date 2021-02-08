ЮАР отложила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за его низкой эффективности против местного штамма коронавируса

ЮАР отложила вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за данных о его низкой эффективности против местного штамма коронавируса. Решение о применении вакцины от шведско-британской компании будет принято после консультаций с учеными, цитирует Reuters министра здравоохранения страны. Он отметил, что это не повлияет на сроки вакцинации в стране, которая должна начаться в феврале. Вместо препарата AstraZeneca будут использоваться вакцины от американских компаний Pfizer и Johnson & Johnson.