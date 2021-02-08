YouTube удалил запись разговора Навального с участником группы его предполагаемых отравителей из ФСБ Кудрявцевым

YouTube удалил запись разговора Алексея Навального с участником группы его предполагаемых отравителей из ФСБ Константином Кудрявцевым. Вместо видео на черном фоне написано, что оно содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в стране в целях соблюдения авторских прав. Первым на это обратил внимание «Дождь». Телеканал предполагает, что возможно в этом видео использовался некий контент, права на который принадлежит американской медиакорпорации. Запись осталась доступна на ютьюб-канале «Навальный Live» и на ютьюб-канале издания The Insider.