YouTube удалил запись разговора Навального с участником группы его предполагаемых отравителей из ФСБ Кудрявцевым

YouTube удалил запись разговора Алексея Навального с участником группы его предполагаемых отравителей из ФСБ Константином Кудрявцевым. Вместо видео на черном фоне написано, что оно содержит материалы, принадлежащие пользователю ViacomCBS. Он заблокировал их показ в стране в целях соблюдения авторских прав. Первым на это обратил внимание «Дождь». Телеканал предполагает, что возможно в этом видео использовался некий контент, права на который принадлежит американской медиакорпорации. Запись осталась доступна на ютьюб-канале «Навальный Live» и на ютьюб-канале издания The Insider.
2021-02-08T18:32:23+03:00
2021-02-08T18:32:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 08 февраля 2021
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