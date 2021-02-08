Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу на арест главного редактора интернет-издания «Медиазона» Сергея Смирнова

3 февраля Тверской суд Москвы отправил его под стражу на 25 суток, признав виновным в повторном нарушении закона «О митингах» из-за шуточного ретвита. Заседание началось с многочасовым опозданием, поскольку после сообщения о минировании из Мосгорсуда всех эвакуировали. Жалобу рассматривает судья Илья Козлов. Он уже отказал во всех ходатайствах защиты. После этого выступил сам Смирнов. Он объяснил суду, в чем заключалась шутка. Затем слово взял адвокат журналиста Федор Сирош, который потребовал прекратить административное дело против Смирнова. Судья удалился в совещательную комнату.