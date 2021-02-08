Следующее заседание суда по делу о сбитом пассажирском авиалайнере, совершавшем рейс МН17, пройдет в апреле

Сегодня Нидерландский окружной суд разрешил приобщить отчеты российского концерна Алмаз-Антей к материалам дела.

Боинг 777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над Донецкой областью Украины 17 июля 2014 года . Расследование причин катастрофы вела совместная следственная группа, в которую входят представители Украины, Нидерландов, Бельгии. Австралии и Малайзии.