Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл в окружной суд Иерусалима на процесс, где его обвиняют в злоупотреблении властью.

Как пишет Haarez, вокруг здания суда сегодня была усилена охрана. На крыше здания министерства юстиции поставлен снайпер. Jerusalem Post рассказывает, что здесь собралось около 200 демонстрантов, на которых была надета оранжевая арестантская форма с надписями «уборщики коррупции» и «служба пенитенциарных учреждений Израиля». Они расстелили красную дорожку для премьер-министра, и принесли с собой метлы и мусорные баки.

Беньямин Нетаньяху должен был лично явиться в суд на разбирательство. По его делам проходят также несколько израильских предпринимателей, в том числе, владельцы компаний Безек и Едиот Ахронот. Обвинения в адрес премьер-министра разделены на три части. Самым серьезным считается дело, в котором премьера обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. В рамках другого дела Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги. В третьем кейсе его обвинили в подкупе газеты, которая должна была писать о нем лишь положительные статьи.

Адвокаты премьер-министра обращались в суд с просьбой отложить слушания, поскольку у них не было достаточно времени изучить все материалы и исправленный текст обвинительного заключения. Но эта просьба была отклонена.

Пребывание премьер-министра в зале суда было недолгим, продолжает Haarez. Нетанияху подтвердил, что согласен с ответом его адвокатов на обвинительные заключения, и покинул зал заседаний.

Суд над Беньямином Нетаньяху – первый в истории страны, когда подсудимый – действующий глава правительства.