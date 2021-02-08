Мосгорсуд продолжает сегодня рассматривать дела главного редактора Медиазоны Сергея Смирнова и гражданской жены политика Георгия Албурова Анны Велликок.

Процесс по делу Смирнова начался почти с четырехчасовым опозданием. Как рассказал сам главный редактор Медиазоны, это было связано с эвакуацией из здания суда.

Суд эвакуировали из-за звонка о минировании. Напомним, Смирнов был осужден на 25 суток административного ареста за репост шутки о самом себе. По мнению суда, в этом тексте содержался призыв выйти на несанкционированные акции 23 января. Аналогичный состав и по делу Анны Велликок.