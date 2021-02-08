В конце 2020 года Le Monde получила доступ к документам о бенефициарах компаний, зарегистрированных в Люксембурге

В конце 2020 года журналисты французской Le Monde и Центра по изучению коррупции и оргпреступности получили доступ к документам о бенефициарах всех компаний, зарегистрированных в Люксембурге. Портал «Важные истории» стал единственным российским участником этого международного расследования. Сегодня «Важные истории» пишут о том, как сын топ-менеджера РЖД к 30 годам стал крупным международным рантье.
2021-02-08T18:25:31+03:00
2021-02-08T18:27:16+03:00
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18:25, 08 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…