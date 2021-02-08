Каждый четвертый россиянин посмотрел фильм Навального «Дворец для Путина»

Каждый четвертый россиянин посмотрел фильм Алексея Навального «Дворец для Путина», однако отношение к Президенту России у большинства посмотревших не изменилось.

26 процентов взрослого населения России видели фильм сами, и еще 42 в той или иной степени знают о нем. Чем моложе аудитория, тем больше степень осведомленности о сюжете. Выше всего она в самой молодой категории до 24 лет, причем, что обращает на себя внимание и доверия к этому произведению больше у молодежи Половина россиян старше 55 лет, напротив, считает показанное ложью. У подавляющего большинства смотревших отношение к Владимиру Путину в результате не изменилось. В этом признались 77 процентов участников опроса, а у трех процентов так даже улучшилось. 17 процентов изменили отношение к главе государства в худшую сторону. Треть россиян считает, что Президент никогда не злоупотреблял властью, а 25 думают, что содержание видеоленты может быть и правдивым, но страна за эти годы, тем не менее стала жить лучше. Те же 17 процентов полагают, что Путин ответственен за злоупотребления.

На хостинге Ютьюб фильм «Дворец для Путина» посмотрели более 100 миллионов раз.

Между тем, телеканал Россия-1 показал сюжет о доме, в котором жил Навальный в Германии. Корреспондент Анна Попова проходит по апартаментам, обращая внимание на спальню с террасой и кухню с кофемашиной. В конце сюжета его автор задается вопросом, на чьи деньги безработный блогер позволил себе жить в таких апартаментах.

Главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков в эфире «Эха Москвы» назвал неразумным решение Навального вернуться в Россию.

Напомним, Навальный вернулся в Россию 17 января и был тут же задержан. Ранее Московский городской суд приговорил российского оппозиционера к 3,5 годам тюремного заключения.