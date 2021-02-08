Бизнес-сообщество обратились в ГД с идеей запретить участвовать в выборах гражданам, которые признаны иноагентами

Представители бизнес-сообщества обратились в Госдуму с идеей запретить участвовать в выборах гражданам, которые признаны иностранными агентами.

С заявлением в нижнюю палату парламента обратился лидер Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ». По мнению Рахмана Янсукова, запрет на участие в выборах любых уровней физлицам-иноагентам, а также членам их семей позволит избежать так называемого «белорусского сценария». В частности, в качестве примера приводится жена оппозиционера Алексея Навального – Юлия. Сама она о планах участвовать выборах этого года не говорила. Как отмечает газета «Коммерсантъ», Янсуков называет Навального иностранным агентом, хотя Минюст не включал того в соответствующий список.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин уже идею поддержал, сказав, что это стоит всерьез обсудить на одном из предстоящих заседаний. Он при этом отметил, что в Правительстве обращают внимание на то, как активно сейчас иностранные государства пытаются вмешаться во внутреннюю политику России при помощи ангажированных людей. Сам текст обращения Володин еще не видел. Позицию спикера нижней палаты парламента также поддержал руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

В свою очередь член СПЧ Игорь Борисов в интервью РИА «Новостям» сказал, что на проблему возможного вмешательства действительно стоит обратить внимание, но при этом не стоит лишать права избираться граждан, даже если они признаны иностранными агентами

На рассмотрении в Государственной думе в настоящее время находится законопроект, который пока не запрещает физлицам-иноагентам избираться в органы власти.