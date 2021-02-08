В Ростове-на-Дону завершилось последнее перед приговором заседание суда по делу активистки «Открытой России» Шевченко

В Ростове-на-Дону завершилось последнее перед приговором заседание суда по делу активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. Ее обвиняют в сотрудничестве с нежелательной организацией.

Заключительное заседание по делу Шевченко продлилось лишь немногим более 10 минут. Примерно столько же времени она говорила свое последнее слово. Активистка категорически отвергла обвинения. Она настаивала, что движение «Открытая Россия» не могло считаться «нежелательной организацией», а также попросила ростовский суд «не участвовать в политических репрессиях». Шевченко была недовольна и просьбой гособвинения назначить ей 5 лет заключения. По мнению активистки, в этом случае фактически она будет ограничена в свободе или лишена ее на 6 лет из-за нахождения под домашним арестом – а это больше, чем максимальная санкция по статье.

В свою очередь, прокурор в ходе прений на прошлой неделе, напротив, счел, что вина Шевченко доказана полностью. Он ссылался, в том числе, на экспертизы, в которых утверждалось, что активистка осознавала общественную опасность своих действий. По версии гособвинения, ее вина заключается в организации политических дебатов и публикации сообщения о лекции «Открытой России».

Шевченко стала первой активисткой, против которой возбудили уголовное дело по статье об участии в нежелательной организации. Это произошло вскоре после того, как генпрокуратура признала нежелательной британскую организацию Otkrytaya Rossia. Одноименное российское движение не было зарегистрировано, однако на фоне начала преследований активистов в марте 2019 года оно объявило о самороспуске.

Приговор Анастасии Шевченко будет вынесен 18 февраля.