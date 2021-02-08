В Саратове задержали и затем доставили в суд депутата областной думы от КПРФ Николая Бондаренко

Его обвинили в участии в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Недавно депутат объявил о намерении конкурировать с Вячеславом Володиным на предстоящих выборах в Госдуму.

Полиция схватила саратовского депутата утром в подъезде дома. Николая Бондаренко отвезли в отдел полиции и там составили протокол за участие в несогласованном шествии 31 января в центре Саратова. По словам Бондаренко, он, как и другие депутаты областной думы пришёл на акцию по просьбам избирателей, чтобы наблюдать за действиями силовиков. Из полиции депутата от КПРФ позже отвезли в районный суд, который рассматривает административный протокол в отношении Бондаренко. Судья Зоя Левина ушла в совещательную комнату, пишет региональное издание Free-News.Volga. Бондаренко на youtube ведет канал под названием «Дневник депутата», на него подписано больше миллиона человек. На прошлой неделе коммунист не исключил, что против него могут возбудить уголовное дело, такие угрозы по его словам он получил от чиновников Саратовской области. Бондаренко связал это со своей активной политической деятельностью. Тогда же он рассказал, что собирается конкурировать с председателем Госдумы Вячеславом Володиным на предстоящих выборах в нижнюю палату, если тот будет выдвигаться как одномандатник. В перерыве судебного заседания депутат Саратовской облдумы признался прессе: он рад тому, что в отношении него после акции сторонников Алексея Навального, возбудили дело по административной статье, возможно, это поможет избежать уголовного преследования. При этом Бондаренко отметил, что из рапортов полицейских следует, что он якобы шел к отделу полиции Саратова с целью освободить заключенных, которые там находятся. Депутат назвал это абсурдным, попутно отметив, что все рапорты силовиков написаны под копирку.

Фракция коммунистов Саратовской областной думы призвала президента и силовиков прекратить расправу над политическими оппонентами. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов пообещал защищать своего депутата.