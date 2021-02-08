По данным на 5-е февраля, в Москве не прекращено ни одного дела в отношении протестующих

Ни один из тех, на кого были составлены и переданы в суд протоколы, не был оправдан. Всего в столице было рассмотрено 1149 дел.

Каждый третий получил арест, подавляющее большинство – штрафы. 10% дел было возвращено в полицию. В Санкт-Петербурге успели рассмотреть 1027 дел, 43% получили арест, 57% – штрафы, — рассказал «Эху Москвы» глава ассоциации «Агора» Павел Чиков.

Пожалуй, самым либеральным в этом смысле крупным городом можно считать Казань – здесь арест получили чуть более одного процента тех, кто попал в суды, а 96 отделались штрафами. При этом три дела из 590 было прекращено.



Руководитель отдела политики «Новой газеты» Кирилл Мартынов в эфире «Эха Москвы» назвал такую тенденцию политическим террором.

По словам Мартынова, единственный выход для осуждённых – обращение в Европейский суд по правам человека.

На этом фоне есть и дела, которые приковывают к себе особое внимание – например, в силу крайне необычных обстоятельств. Так, например, глухонемой инвалид Евгений Агафонов был оштрафован за то, что, как утверждает полиция, выкрикивал лозунги. Его защита будет оспаривать решение – рассказал адвокат Сергей Локтев.

Ну а некоторые задержанные на несогласованных акциях в Москве не могут обратиться с жалобами в суд, хотя имеют на это полное право.

Адвокат Дмитрий Питиримов в разговоре с «Эхом Москвы» предположил, что районные суды специально не дают жалобам дойти до вышестоящей инстанции.

По словам Питиримова, с аналогичными проблемами столкнулись его коллеги в других судах Москвы.



Ученые, актеры, режиссеры и бизнесмены подписали обращение к властям в связи с жесткими задержаниями на протестах в поддержку политзаключенных. Обращение с людьми было неадекватно их мирному поведению, и это вызывает возмущение. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из подписавших документ, писатель Денис Драгунский.



Денис Драгунский особо отметил то, что полицейские задерживали всех без разбора, в том числе простых очевидцев несогласованных акций. Обращение уже подписали больше 180 человек.