Окружной суд Гааги не видит необходимости в допуске экспертов российского концерна «Алмаз-Антей» к обломкам MH17 в Нидерландах. Об этом заявил на сегодняшнем заседании председательствующий судья Хендрик Стинхейс.

Защита просила, чтобы перед допросом экспертам предоставили возможность посетить Нидерланды и изучить обломки, а также чтобы фото всех обломков были отправлены «Алмаз-Антею».

При этом суд постановил приобщить к делу отчеты концерна о повреждениях самолета от 2015-2016 годов. Суд поручил прокуратуре добавить эти документы к делам всех четырех обвиняемых.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел был сбит в июле 2014 года под Донецком. Погибли почти 300 человек.