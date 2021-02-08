Татьяна Голикова: Смертность в России в 2020 году по сравнению с предыдущим годом выросла почти на 18%

Смертность в России в 2020 году по сравнению с предыдущим годом выросла почти на 18%, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Также Голикова отметила улучшение ситуации с COVID-19 в стране: в трёх десятках регионов зафиксировано снижение заболеваемости.

Эта статистика весной прошлого года могла намеренно занижаться из политических соображений, такое мнение «Эху Москвы» высказал независимый демограф Алексей Ракша, который ранее работал в Росстате.

Алексей Ракша добавил, что в Росстате существовала практика, когда руководство дает четкие указания о конкретных формулировках в публикуемых исследованиях.