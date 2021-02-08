Слухи об аресте бывшего премьер-министра Белоруссии Сергея Румаса не подтвердились

По сообщениям журналистов газеты «Наша Нива», он сейчас в Лондоне.

Сотрудникам печатного издания удалось дозвониться до экс-премьера. По словам Румаса с ним все в порядке, он не задержан, от других комментариев он отказался.

Слухи об аресте Сергея Румаса появились на прошлой неделе, когда силовики арестовали ряд близких к нему сотрудников банковской сферы. Издание Nexta написало, что экс-премьер проходит фигурантом по делу о коррупции в отношении Белагропромбанка, который Румас возглавлял более 10 лет. Официальных комментариев по этому поводу до сих пор не поступило. Сам экс-премьер в публичном пространстве все это время не появлялся.

Жена руководителя правительства также не смогла ответить, где ее муж. Сначала она говорила, что его нет дома, а позднее сообщила, что он уехал по своим делам за границу.

Сергей Румас работал в правительстве Белоруссии до июня прошлого года. Комментируя его отставку, Александр Лукашенко говорил, что у него нет претензий к экс-премьеру, тот просто решил уйти в бизнес.

Вместе с тем, ряд экспертов связывает отставку премьера с тем, что он косвенно поддержал митинги в Белоруссии. Так, на странице его супруги в Фейсбуке была выложена фотография из окна здания на фоне протестного марша. Позже этот пост удалили.