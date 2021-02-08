Правозащитный центр «Мемориал» * считает политзаключенными 10 оппозиционеров, обвиняемых по «санитарному делу»

Правозащитный центр «Мемориал» (признанный в России иноагентом) считает политзаключенными 10 оппозиционеров, обвиняемых по так называемому «санитарному делу». Оно было возбуждено после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. В числе фигурантов Анастасия Васильева, Олег Навальный, Любовь Соболь и другие. Решения суда не согласуются с правами, закрепленными в Конституции, такое мнение «Эху Москвы» высказал руководитель программы поддержки политзаключенных «Мемориала» Сергей Давидис.

Сергей Давидис обратил особое внимание на то, что самих силовиков никто не привлекает к ответственности за очевидное нарушение противоковидных ограничений.



* Российские власти считают организацию иностранным агентом