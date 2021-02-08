Адвокат: Задержанные на несогласованных акциях не могут обжаловать аресты, т.к. суды делают вид, что не получили жалоб

Задержанные на несогласованных акциях в Москве не могут обратиться с жалобами в суд, поскольку есть основания полагать, что районные суды специально не дают жалобам дойти до вышестоящей инстанции. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Дмитрий Питримов.

«Это не странная бюрократическая, а целенаправленная история, чтобы затормозить жалобы арестованных, и они бы не попали на рассмотрение Мосгорсуда как можно дольше, а люди бы отсидели свои сроки», – отметил он.

Как напомнил Д.Питримов, «по закону жалоба должна быть принята в течение суток с момента поступления в районный суд». Он уточнил, что в настоящее время, согласно распоряжению судебных властей, из-за пандемии коронавируса нельзя подать жалобу в бумажном виде непосредственно в здание суда — в экспедицию и в канцелярию. При этом, по словам адвоката, все жалобы были отправлены по почте и в срок доставлены в суды.

«У меня по номеру отслеживания четко видно, что жалобы доставлены по месту поручения, и просто суд их не получает. При этом суд ни на что не ссылается, а просто делает вид, что этих жалоб нет. У меня три человека, административные дела которых рассматривал Бабушкинский суд, все их жалобы до сих пор лежат на почте», — отметил Д.Питримов.

Он добавил, что с аналогичными проблемами столкнулись его коллеги в других судах Москвы.