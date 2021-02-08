За почти полторы недели акций в поддержку Алексея Навального по всей России были задержаны порядка 10-ти тысяч человек

Многие из них были приговорены к административным арестам.

Число задержанных оказалось столь велико, что с ними не справлялись отделы полиции, людям не хватало мест в спецприемниках. В итоге они часами ждали в переполненных автозаках, а заполненность камер в несколько раз превышало норму.

Задержанные на несогласованных акциях в Москве не могут обратиться с жалобами в суд, хотя имеют на это полное право. Есть основания полагать, что районные суды специально не дают жалобам дойти до вышестоящей инстанции. Об этом «Эху Москвы» рассказал адвокат Дмитрий Питиримов.

Дмитрий Питиримов добавил, что с аналогичными проблемами столкнулись его коллеги в других судах Москвы.