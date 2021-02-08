Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш стала обвиняемой по так называемому «санитарному делу»

Ранее она была подозреваемой. Об изменении статуса сообщается в ее твиттере. В настоящий момент Ярмыш находится под домашним арестом.

Уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм возбудили после акции в поддержку Алексея Навального 23 января. По версии следствия, фигуранты призывали людей на митинг и таким образом подвергли их риску заразиться коронавирусом.

Помимо Ярмыш, по делу проходят еще 9 человек. Им грозит до двух лет лишения свободы. Правозащитный центр «Мемориал» признал их всех политзаключенными.