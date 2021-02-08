Активиста Павла Крисевича повторно арестовали за акцию с колючей проволокой на Арбате

Пресненский суд Москвы назначил ему 25 суток ареста, признав виновным в повторном нарушении правил участия в публичном мероприятии, сообщает проект «ОВД-Инфо».

Крисевича задержали 7 февраля на выходе из спецприемника в Бирюлево, где он отбывал 14 суток ареста за ту же самую акцию, но по статье о неповиновении сотруднику полиции. Адвокат активиста Сергей Тельнов назвал повторный арест юридически незаконным. Защита будет обжаловать решение суда, сказал он «Новой газете».

Акцию «Сфера души русского человека» Павел Крисевич провел на Арбате 24 января. Он в робе заключенного выкрикивал политические лозунги, находясь в шаре из колючей проволоки.