Писатель Драгунский подписал обращение против «полицейского произвола» из-за несогласия с действиями властей

Писатель Денис Драгунский рассказал, что подписал обращение против «политических преследований, полицейского и судебного произвола» из-за несогласия с действиями властей на протестных акциях в поддержку политика Алексея Навального. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я подписал такое обращение, потому что считаю, что так, как поступила власть с людьми, которые вышли на несогласованный митинг — неправильно. Поступок был чрезмерный и совершенно не соответствующий общественной опасности того, что происходит. Опасности никакой не было – это обыкновенное конституционное право, закрепленное в 31-ой статье: выйти и заявить о своем несогласии с чем-нибудь», — пояснил Д.Драгунский.

Он отметил, что «особенное возражение вызывает чрезвычайная жесткость этих задержаний». «Это был не акт охраны общественного порядка, а акт политического устрашения: пикнешь — получишь в зубы. Несоразмерная жестокость именно — зачем так надо было? В конце концов, огромное количество хорошо обученных росгвардейцев могло рассеять этот митинг самыми простыми способами. Совершенно незачем было их колотить и возить в спецприемники», — отметил Д.Драгунский.

Он также подчеркнул, что «когда людей арестовывают и предъявляют им обвинения, эти обвинения должны доказываться». «А подавляющее большинство тех, кто был задержан, просто стояли и глазели. Обвинять их в чем-то так же глупо, как обвинять в поджоге людей, которые собрались смотреть на пожар», — заключил Д.Драгунский.

Помимо него, обращение подписали более 180 ученых, актеров, режиссеров, писателей и общественных деятелей. Они призвали гарантировать гражданам России право мирных собраний, отпустить всех задержанных на акциях протеста последних недель и прекратить репрессии в отношении протестующих.

Среди подписавших обращение: актеры Вениамин Смехов, Чулпан Хаматова, Яна Троянова, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Александр Кузнецов, Александр Филиппенко, режиссеры Андрей Звягинцев, Владимир Манский, Жора Крыжовников, Марина Разбежкина, писатели Борис Акунин, Юлий Ким, Сергей Гандлевский, Максим Осипов, академики Владимир Захаров, Евгений Александров, Ефим Хазанов, основатель компании «Вымпелком» и Фонда «Династия» Дмитрий Зимин.