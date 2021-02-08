Центр имени Мейерхольда удалил со сайта страницу с информацией об актрисе Варваре Шмыковой, поддержившей Навального

Центр имени Мейерхольда удалил со своего сайта страницу с информацией об актрисе Варваре Шмыковой, которая поддерживала Алексея Навального.

Сама Шмыкова исчезновение своей фамилии из списка сотрудников заметила не сразу. Ей об этом сообщили коллеги и поклонники.

Спустя некоторое время в социальной сети Фейсбук появился и официальный комментарий от арт-директора Центра Елены Ковальской. Она признала, что это ее решение, однако объяснять, что или кто ее к этому побудил, отказалась. В комментариях под постом и на странице Шмыковой коллеги актрисы стали требовать, чтобы Ковальская рассказала, кто же вынудил ее на такое решение. Они также предположили, что арт-директору угрожали. При этом многие из них связывают блокировку страницы с активной политической позицией Шмыковой.

После задержания в Москве политика Алексея Навального актриса записывала видеоролики для You Tube-канала штаба оппозиционера, в которых открыто призывала к участию в акциях протеста. Позднее в ходе допросов фигурантов так называемого «санитарного дела» задержанных спрашивали, знакомы ли они со Шмыковой.

Два года назад актриса также участвовала в пикетах в поддержку обвиняемых по «московскому делу»

Несмотря на то, что страница Варвары Шмыковой на сайте театра заблокирована, арт-директор Центра Мейерхольда Елена Ковальская в интервью сайту «Открытые медиа» гарантировала, что она продолжит играть на сцене.