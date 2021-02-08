Биткоин продолжает стремительно расти

Он уже стоит 43 тысячи долларов. Вероятно, криптовалюта растёт после новостей о том, что компания Tesla Илона Маска будет принимать криптовалюту в качестве оплаты своих продуктов.
2021-02-08T16:05:51+03:00
2021-02-08T16:05:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 08 февраля 2021
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Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…