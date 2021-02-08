Мэрия Москвы рассматривает возможность снять в городе ограничения, связанные с пандемией

Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
Владимир Ефимов добавил, что ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции приближает срок полного снятия ограничений.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов.
Владимир Ефимов добавил, что ношение масок и перчаток, а также соблюдение социальной дистанции приближает срок полного снятия ограничений.
Закон, заголённый дип-дивой Люди, вышедшие 23 января на мирную акцию протеста, реализовали свое законное право. А то, что начальство чинило им препятствия, избивало, арестовывало и бросало в каталажку, обвинительно судило, то это – самоуправство, наглое присвоение народной власти, народных полномочий…