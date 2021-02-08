Пресс-секретарь Алексея Навального, Кира Ярмыш, стала обвиняемой по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции 23-го января. По данным источника ТАСС, близкого к следствию, вину Ярмыш не признает.

Напомним, — полиция возбудила несколько уголовных дел после акции 23 января в поддержку Алексея Навального. В том числе, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм, — об этом сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Ранее суд по ходатайству полиции поместил под домашний арест несколько соратников Алексея Навального, а также его брата Олега и участницу Pussy Riot Марию Алехину.

А вот муниципальному депутату Константину Янкаускасу следствие просит избрать меру пресечения в виде ареста, – сообщил «МБХ медиа» адвокат Илья Уткин. При этом заключение в СИЗО данной статьей не предусмотрено. Ходатайство адвокату пока не представили.